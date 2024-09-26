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Состав Team Falcons по «Доте» остался без изменений

Состав Team Falcons по «Доте» остался без изменений
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Киберспортивная организация Team Falcons из Саудовской Аравии объявила о сохранении состава по Dota 2 без изменений. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители «соколов» подтвердили, что ростер команды по «Доте» в новом сезоне сохранится в прежнем виде.

Состав Team Falcons по Dota 2:

  • Оливер skiter Лепко;
  • Станислав Malr1ne Поторак;
  • Аммар ATF аль-Ассаф;
  • Андреас Cr1t- Франк Нильсен;
  • Цзинцзюнь Sneyking У;
  • Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).

В сезоне 2023-2024 ростер Team Falcons по «Доте» выступил на всех топ-турнирах дисциплины. В четырёх чемпионатах из девяти «соколы» заняли первое. Что касается The International 2024, там коллектив остановился на четвёртом месте.

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