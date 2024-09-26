Состав Team Falcons по «Доте» остался без изменений

Киберспортивная организация Team Falcons из Саудовской Аравии объявила о сохранении состава по Dota 2 без изменений. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители «соколов» подтвердили, что ростер команды по «Доте» в новом сезоне сохранится в прежнем виде.

Состав Team Falcons по Dota 2:

Оливер skiter Лепко;

Станислав Malr1ne Поторак;

Аммар ATF аль-Ассаф;

Андреас Cr1t- Франк Нильсен;

Цзинцзюнь Sneyking У;

Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).

В сезоне 2023-2024 ростер Team Falcons по «Доте» выступил на всех топ-турнирах дисциплины. В четырёх чемпионатах из девяти «соколы» заняли первое. Что касается The International 2024, там коллектив остановился на четвёртом месте.