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Вышел новый трейлер мультфильма «Моана 2» — премьера 27 ноября

Вышел новый трейлер мультфильма «Моана 2» — премьера 27 ноября
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Компания Disney опубликовала новый трейлер мультфильма «Моана 2». В ролике авторы показали младшую сестру главной героини по имени Симея, злобное древнее божество Нало и множество живописных мест.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios. Права на видео принадлежат Disney.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. На своём пути девушка заведёт новых друзей и встретится с новыми недоброжелателями.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна.

Новый постер «Моаны 2»

Фото: Disney

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