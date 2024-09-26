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Team Spirit представила новый состав по Dota 2

Team Spirit представила новый состав по Dota 2
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Российская Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

На место переведённых в запас Ильи Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова пришли молодые киберспортсмены из состава Yellow Submarine Алан Satanic Галлямов и Александр rue Филин. Также Магомеда Collapse Халилова на третьей позиции временно заменит Абдималик Malik Сайлау.

Состав Team Spirit по Dota 2 на предстоящий сезон:

  • Алан Satanic Галлямов;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Александр rue Филин;
  • Ярослав Miposhka Найдёнов;
  • Айрат Silent Газиев (тренер).

На первых турнирах Team Spirit будет выступать с заменой в лице казахстанского киберспортсмена Малика.

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