Team Spirit представила новый состав по Dota 2
Российская Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.
На место переведённых в запас Ильи Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова пришли молодые киберспортсмены из состава Yellow Submarine Алан Satanic Галлямов и Александр rue Филин. Также Магомеда Collapse Халилова на третьей позиции временно заменит Абдималик Malik Сайлау.
Состав Team Spirit по Dota 2 на предстоящий сезон:
- Алан Satanic Галлямов;
- Денис Larl Сигитов;
- Магомед Collapse Халилов;
- Александр rue Филин;
- Ярослав Miposhka Найдёнов;
- Айрат Silent Газиев (тренер).
На первых турнирах Team Spirit будет выступать с заменой в лице казахстанского киберспортсмена Малика.
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