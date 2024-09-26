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«Коллапс точно вернётся первого января»: представители Spirit — о новом составе по Dota 2

Представители киберспортивного клуба Team Spirit прокомментировали изменения в ростере организации по Dota 2.

CEO «спиритов» Никита Cheshir Чукалин объяснил решение пригласить в состав молодых киберспортсменов из команды Yellow Submarine:

В это трансферное окно мы рассматривали различные варианты комплектации состава, но в итоге решили дополнить ростер молодыми игроками, качества которых нам хорошо известны. Работа с молодыми талантами — часть философии клуба и одна из сильных сторон нашего менеджмента. Нам предстоит по новой завоёвывать место в мире Dota 2, но это совсем не пугает, а скорее добавляет азарта процессу, которого нам не хватало в прошлом сезоне. Следите за Team Spirit, мы точно подарим вам много новых эмоций!

Капитан коллектива Ярослав Miposhka Найдёнов обратился к фанатам с просьбой поддержать новичков ростера:

Новая эра. Ну что, ребята, будем стараться! Только давайте не как в прошлый раз, а будем поддерживать молодых!

Менеджер состава Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов по «Доте» подробно рассказал о ситуации в команде на данный момент:

Коллапс точно вернётся первого января. Он заранее сказал даты возвращения. Изначально это должен был быть ноябрь, потом стал январь. Наш договор с Маликом подразумевает работу в команде до января. Яторо точных дат возвращения не называл, обсуждалось от полугода до полностью всего сезона. Мира называл примерные даты возвращения: три месяца плюс-минус. Если бы никто не уходил в отпуск, может, были бы какие-то изменения в команде. А когда все в отпуске, уже обсуждать нечего. Наш тренер Silent тоже ушёл в отпуск, ориентировочно до Нового года.

Ранее к составу Team Spirit присоединились Алан Satanic Галлямов и Александр rue Филин, а Абдималик Malik Сайлау временно заменил Магомеда Collapse Халилова.