Вышел трейлер фильма «Мария» с Анджелиной Джоли — премьера в России 28 ноября

Кинокомпания Fremantle опубликовала трейлер драматического фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. В видео показали актрису в различных амплуа и очаровательный Париж.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат Fremantle.

Лента расскажет о Марии Каллас, всемирно известной оперной певице, которая живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Картина сконцентрируется на закате карьеры звезды.

Также в актёрский состав вошли Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера, Ребека Стейнберг и другие. Кресло режиссёра занял Пабло Ларраин («Стая»).

Премьера «Марии» в кинотеатрах России состоится 28 ноября.