Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» с близнецами Уизли выйдет 14 ноября

Компания Warner Bros. опубликовала трейлер кулинарного шоу «Волшебники выпечки» по вселенной «Гарри Поттера». Ведущими программы выступили Фред и Джордж Уизли.

В ролике показали процесс приготовления различных тематических десертов, участников шоу и множество мест из фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В рамках программы кулинары станут соревноваться в создании десертов, вдохновлённых волшебным миром «Гарри Поттера». Действия выпусков будут происходить в локациях из фильмов: Хогвартсе, Гринготтсе, Платформе номер девять и три четверти и так далее.

Премьера «Волшебников выпечки» состоится 14 ноября в стриминговом сервисе HBO Max.