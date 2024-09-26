Astralis с Кэдианом заняла последнее место на BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2

Датская Astralis вылетела с топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.

После поражения в открывающей серии от Team Vitality Astralis встретилась с российской Team Spirit в матче на вылет. Команда из Дании с новым игроком Каспером cadiaN Меллером уступила «драконам» со счётом 1:2.

В итоге Astralis покинула соревнование, разделив последнее место с датской Team Falcons. Team Spirit же прошла в плей-офф, где в четвертьфинале столкнётся с G2 Esports, за которую выступает россиянин Илья m0NESY Осипов.

Чемпионат BLAST Fall Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.