Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Astralis с Кэдианом заняла последнее место на BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2

Astralis с Кэдианом заняла последнее место на BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2
Аудио-версия:
Комментарии

Датская Astralis вылетела с топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.

После поражения в открывающей серии от Team Vitality Astralis встретилась с российской Team Spirit в матче на вылет. Команда из Дании с новым игроком Каспером cadiaN Меллером уступила «драконам» со счётом 1:2.

CS 2. BLAST Premier: Fall Final 2024 . Группа B
26 сентября 2024, четверг. 18:50 МСК
Astralis
Окончен
1 : 2
Team Spirit

В итоге Astralis покинула соревнование, разделив последнее место с датской Team Falcons. Team Spirit же прошла в плей-офф, где в четвертьфинале столкнётся с G2 Esports, за которую выступает россиянин Илья m0NESY Осипов.

Чемпионат BLAST Fall Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.

Материалы по теме
Про-игроки в CS2 протестуют против организаторов BLAST — всё из-за состава Astralis
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android