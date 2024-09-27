Бэтмен получил свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Ближе к концу сентября стало известно, что Бэтмен получит свою звезду на голливудской «Аллее славы». Так и случилось — церемония прошла вчера, а любимый многими супергерой увековечился в Лос-Анджелесе

Для всех очевидно, какое большое влияние Бэтмен оказал на поп-культуру. Этот персонаж — один из самых узнаваемых героев в мире наряду с Суперменом и Человеком-пауком. Про Бэтмена выпустили огромное количество комиксов, фильмов, несколько отличных видеоигр и прочее. У людей в голове прочно засел образ бизнесмена Брюса Уэйна, который борется со злом и добивается справедливости.

К сожалению, на церемонии не было ни одного актёра, которые играли Бэтмена в современных лентах: ни Кристиана Бэйла, ни Бена Аффлека, ни Роберта Паттинсона.