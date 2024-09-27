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Завершились съёмки фильма «Никто 2»

Завершились съёмки фильма «Никто 2»
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Производство фильма «Никто» 2 подошло к концу. Ленту начали снимать 27 августа, а закончили ровно через месяц.

Режиссёром ленты, как в случае с первым фильмом, не выступил российский постановщик Илья Найшуллер — им стал Тимо Тьяджанто. Напомним, оригинальная лента рассказывала о скучающем офисном работнике Хатче, которого сыграл Боб Оденкёрк. После нападения грабителей на дом и семью герой решает вспомнить ремесло наёмного убийцы и уничтожить бандитскую группировку.

Сиквел продолжит события оригинала. Роль главного злодея в продолжении досталась Шэрон Стоун. Какого именно персонажа она сыграет, не раскрывается.

Премьера «Никто 2» состоится 15 августа 2025 года.

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