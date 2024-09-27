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Звезда «Собирателя душ» Майка Монро сыграет в ремейке фильма «Рука, качающая колыбель»

Звезда «Собирателя душ» Майка Монро сыграет в ремейке фильма «Рука, качающая колыбель»
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По данным The Hollywood Reporter, Майка Монро, сыгравшая главную роль в триллере «Собиратель душ», получила ведущую роль в ремейке фильма «Рука, качающая колыбель» 1992 года.

Согласно информации, снимет картину Мишель Гарса Сервера, ранее поставившая проект «Уэсера: Костяная женщина». Продюсерами фильма выступят Тед Филд из Radar Pictures, Майкл Шефер и Майк Ларокка.

Ремейк адаптирует триллер 1992 года, снятый режиссёром Кёртисом Хэнсоном. В оригинале Ребекка Де Морней сыграла вдову, которая, обезумев от потери собственного ребёнка, проникает в семью в качестве няни, чтобы забрать детей и мужа себе.

Кто сыграет в ленте вместе с Монро, пока не сообщается.

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