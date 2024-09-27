Боевик «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни вышел в онлайне

Сегодня боевик «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях вышел в сервисе Apple TV+. Картина доступна для просмотра в онлайне после премьеры в кинотеатрах, которая состоялась 20 сентября.

Напомним, сюжет «Одиночных волков» рассказывает о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Им предстоит научиться доверять друг другу, чтобы выжить.

Ещё в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан, Златко Бурич и другие. За производство картины отвечала Apple. Её режиссёром выступил Джон Уоттс, снявший последнюю трилогию про Человека-паука с Томом Холландом.