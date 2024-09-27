Первый эпизод сериала «Это всё Агата» набрал 9,3 млн просмотров за неделю после выхода

Издание Deadline сообщило об успехах сериала «Это всё Агата» от Marvel Studios. Как стало известно, за первую неделю дебютный эпизод шоу набрал 9,3 млн просмотров.

В СМИ считают, что такие показатели для старта сериала Marvel Studios — отличные. Для сравнения: второй сезон «Локи» стартовал в 2023 году очень мощно — шоу набрало 10,9 млн просмотров за первые три дня после выхода.

Сериал «Это всё Агата» рассказывает о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. В шоу Агата противостояла Алой Ведьме, которую в киновселенной Marvel с «Эры Альтрона» играет Элизабет Олсен.

Финальный эпизод шоу «Это всё Агата» выйдет 7 ноября.