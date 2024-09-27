«Этот опыт нельзя получить у себя в гостиной»: Фрэнсис Форд Коппола — о кино и стриминге

В небольшом свежем интервью режиссёр «Крёстного отца» и фильма «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис Форд Коппола рассказал о своём отношении к стриминговым сервисам в рамках искусства.

По словам Копполы, стриминги противоречат самому фактору искусства. Постановщик отметил, что опыт, который дарят кинотеатры, не сможет повторить ни одна современная площадка.

Я до сих пор помню, как ходил смотреть в кино «Мост через реку Квай» и «Лоуренса Аравийского», я никогда этого не забуду. Такой опыт невозможно получить, просто сидя в гостиной.

Последний фильм Копполы, «Мегалополис», уже идёт в кино — его мировая премьера состоялась сегодня.