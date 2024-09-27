«Дискорд» могут заблокировать в России в ближайшие дни

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России может попасть под блокировку популярный среди геймеров и обычных пользователей мессенджер «Дискорд». Отмечается, что в начале месяца люди уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда решения Роскомнадзора о блокировке не последовало.

«Коммерсантъ» обнаружил, что в адрес «Дискорда» с 20 сентября было направлено пять новых решений от Роскомнадзора. Такие решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону «Об информтехнологиях и защите информации».

Интересно, что с марта этого года «Дискорд» находится в реестре социальных сетей, поэтому его создатели должны самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.