В Deadlock от Valve вышел масштабный патч — новый герой и античит система с лягушками

Компания Valve выпустила масштабный патч для новой игры Deadlock. Список изменений был опубликован на официальном форуме, посвящённом игре.

Одним из главных нововведений обновления стал Mirage — новый герой, обездвиживающий соперников и наносящий большое количество урона. Кроме этого, благодаря своей ультимативной способности персонаж может переместиться в любую точку карты, если там есть видимый союзник или соперник.

Mirage — новый герой Deadlock Фото: Valve

Также Valve добавила первоначальную версию античита. После того как система обнаружила в матче игрока, использующего сторонние программы для получения нечестного преимущества, у его соперников появляется выбор: забанить читера моментально или превратить его в беспомощную лягушку до конца игры.

Видео доступно в группе «VK» FamilyGaming. Права на видео принадлежат Valve.

Помимо этого, разработчики ввели функцию «квик-кастов», добавили бонус за «первую кровь» и кастомные матчи, а также увеличили урон объектов по крипам. Ещё одной новинкой стал объект «генератор душ», находящийся на базе и постепенно накапливающий в себе души, которые можно потратить.

Большинство героев подверглись правкам баланса. Так, например, со значительными ослаблениями столкнулись такие персонажи, как Haze и Kelvin. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.