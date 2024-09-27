iPhone 16 в России раскупают быстрее, чем iPhone 15 в 2023 году

По информации издания «Газета.Ru», iPhone 16 устанавливает рекорды продаж в России. После официального старта продаж на «Авито» было продано более 1500 смартфонов серии iPhone 16. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max.

Отмечается, что в общем и целом за два дня было продано почти в 11 раз больше iPhone 16, чем iPhone 15 за аналогичный период в 2023 году.

Самой востребованной моделью оказался iPhone 16 Pro Max, на который пришлось 61% продаж. Второй по популярности стал iPhone 16 Pro — 26% продаж. На базовую модель iPhone 16 пришлось 11% продаж, в то время как iPhone 16 Plus оказались наименее востребованными с долей всего 2%.