Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие» — вышли сразу две серии

27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Первые две серии можно уже посмотреть в онлайн-кинотеатре Start, остальные эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам, финал состоится 8 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырша Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Главные роли в шоу исполнили Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Маслов.