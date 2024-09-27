«Нужно же выплачивать ипотеку»: актёр Джаред Харрис — о том, почему сыграл в «Морбиусе»

«Морбиус» — провальный фильм Sony в рамках её вселенной Marvel. Картина получилась настолько плохой, что превратилась в один большой мем.

Одну из второстепенных ролей исполнил Джаред Харрис, известный по «Чернобылю», «Короне» и другим популярным проектам. Он сыграл доктора Эмиля Николаса — наставника и отца Майкла и Майло. В свежем интервью его спросили, как он попал в фильм и с какой целью.

Харрис пошутил, что всё дело в деньгах, а ипотека сама себя не оплатит.

Я снялся в фильме Marvel, потому что мне нужно платить ипотеку. Она, знаете ли, сама себя не закроет. Иногда приходится соглашаться на что-то ради денег.

«Морбиус» вышел в 2022 году и получил массу негативных отзывов от критиков и зрителей.