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Авторы скандальной The Day Before вернулись — студия собирает $ 15 тыс. на новую игру

Авторы скандальной The Day Before вернулись — студия собирает $ 15 тыс. на новую игру
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Российская студия Fntastic объявила о возвращении в игровую индустрию. Разработчики начали сбор средств на платформе Kickstarter для своего следующего проекта — сетевого приключения Escape Factory. На момент написания заметки студия собрала около $ 400 из запрашиваемых $ 15 тыс.

В своём обращении к игрокам разработчики заявили, что со всей ответственностью принимают провал The Day Before. Сейчас команда создаёт «Fntastic 2.0», которая будет работать по принципам профессионализма и открытости к геймерам. Авторы отметили, что если не соберут необходимую сумму для Escape Factory, то вернут всем игрокам деньги.

Ранее Fnstastic стала скандально известной благодаря шутеру The Day Before, вышедшему 7 декабря 2023 года в раннем доступе Steam. Вскоре после релиза проект стал одной из самых низкооценённых игр в истории площадки Valve из-за отсутствия большей части обещанных авторами возможностей, а затем его и вовсе закрыли.

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