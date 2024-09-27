Состоялась премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks

27 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks. Творение от авторов «Как приручить дракона», «Шрека» и «Кота в сапогах» вышло в США, Канаде, Китае, Новой Зеландии, Бразилии и во многих других странах. Лента также доберётся до России неофициальными способами — соответствующий анонс уже появился на сайтах отечественных кинотеатров.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Главные роли в мультфильме озвучили Педро Паскаль (The Last of Us), Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Лупита Нионго («12 лет рабства») и Билл Найи («Пираты Карибского моря»). Критики называют мультфильм современной классикой, удачно адаптирующей роман Питера Брауна на большой экран.