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Состоялась премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks

Состоялась премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks
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27 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks. Творение от авторов «Как приручить дракона», «Шрека» и «Кота в сапогах» вышло в США, Канаде, Китае, Новой Зеландии, Бразилии и во многих других странах. Лента также доберётся до России неофициальными способами — соответствующий анонс уже появился на сайтах отечественных кинотеатров.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Главные роли в мультфильме озвучили Педро Паскаль (The Last of Us), Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Лупита Нионго («12 лет рабства») и Билл Найи («Пираты Карибского моря»). Критики называют мультфильм современной классикой, удачно адаптирующей роман Питера Брауна на большой экран.

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