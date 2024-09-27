27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Шоу рассказывает о дочерях Ивана: богатырше Марье и начинающей колдунье Софье. Визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
Сериал стартовал сразу с двух эпизодов — их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, а финал состоится 8 ноября.
Расписание выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 сентября
|2-я серия
|27 сентября
|3-я серия
|4 октября
|4-я серия
|11 октября
|5-я серия
|18 октября
|6-я серия
|25 октября
|7-я серия
|1 ноября
|8-я серия
|8 ноября