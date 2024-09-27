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Сериал Последний богатырь. Наследие на Start (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»
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27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Шоу рассказывает о дочерях Ивана: богатырше Марье и начинающей колдунье Софье. Визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Сериал стартовал сразу с двух эпизодов — их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, а финал состоится 8 ноября.

Расписание выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 сентября
2-я серия27 сентября
3-я серия4 октября
4-я серия11 октября
5-я серия18 октября
6-я серия25 октября
7-я серия1 ноября
8-я серия8 ноября
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