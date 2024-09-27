Blizzard создаёт шутер по вселенной Starcraft — инсайдер

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что Blizzard работает над шутером по вселенной Starcraft. Разработку якобы возглавляет Дэн Хэй, бывший продюсер серии Far Cry от Ubisoft.

О создании проекта Шрайер упомянул в своей будущей книге Play Nice об истории компании Blizzard. На момент написания произведения игра находилась на очень ранней стадии разработки, поэтому релиз проекта состоится спустя как минимум несколько лет. И это при условии, что компания не отменит создание проекта, что в Blizzard происходило уже множество раз.

Ранее студия уже работала над шутером от третьего лица по вселенной Starcraft. Игру анонсировали в 2002 году с подзаголовком Ghost, однако проект так и не добрался до релиза.