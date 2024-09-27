Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Blizzard создаёт шутер по вселенной Starcraft — инсайдер

Blizzard создаёт шутер по вселенной Starcraft — инсайдер
Комментарии

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что Blizzard работает над шутером по вселенной Starcraft. Разработку якобы возглавляет Дэн Хэй, бывший продюсер серии Far Cry от Ubisoft.

О создании проекта Шрайер упомянул в своей будущей книге Play Nice об истории компании Blizzard. На момент написания произведения игра находилась на очень ранней стадии разработки, поэтому релиз проекта состоится спустя как минимум несколько лет. И это при условии, что компания не отменит создание проекта, что в Blizzard происходило уже множество раз.

Ранее студия уже работала над шутером от третьего лица по вселенной Starcraft. Игру анонсировали в 2002 году с подзаголовком Ghost, однако проект так и не добрался до релиза.

Также читают
Обзор игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
Видео
Обзор игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android