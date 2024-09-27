«Лучший фильм в серии»: критики хвалят хоррор «Ужасающий 3»

Уже 10 октября в кинотеатрах России состоится премьера фильма ужасов «Ужасающий 3» — продолжения знаменитой серии хорроров о клоуне Арте. События ленты развернутся в канун Рождества в округе Майлз, где злодей вновь становится главной опасностью для местных жителей.

Критики уже посмотрели триквел и остались довольны увиденным. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру 91% обозревателей. Журналисты называют ленту большим шагом вперед относительно первых двух частей и хвалят жуткие сцены с насилием, атмосферу рождественского ужаса и грим, а также режиссёрскую работу Дэмиена Леоне.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме ужасов «Ужасающий 3»

«Ужасающий 3» даёт фанатам именно то, чего они хотят — ещё больше запоминающихся убийств. Это более мрачный и жестокий фильм, который некоторым может показаться менее игривым, чем предыдущие.

Это лучший «Ужасающий», и он как раз вовремя, чтобы сделать ваше Рождество ещё более кровавым.

«Ужасающий 3» — лучшая часть серии, превращающая убийство в некую форму искусства.

«Ужасающий 3» может стать главным шедевром Дэмиена Леоне.

Тем временем студия Cineverse уже начала работу над четвёртым фильмом серии.