Google намерен сохранить работу бесплатных сервисов в России

В конце сентября компания Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Это произошло на фоне вступления в силу нового пакета санкций со стороны США, запрещающего предоставлять IT-услуги российским организациям и физическим лицам.

В разговоре с «Известиями» представитель Google заявил, что в компании знают о ситуации. Он заверил, что корпорация уже ищет решение проблемы и стремится остаться на российском рынке.

Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России.

26 сентября в Минцифры РФ подтвердили, что Google ограничил создание новых аккаунтов в стране. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям.