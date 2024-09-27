В России стартовали продажи бюджетного флагмана Infinix ZERO 40 5G

26 сентября в России стартовали продажи флагмана Infinix ZERO 40 5G. Стоимость устройства в комплектации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 42 тысячи рублей, а при 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной – 45 тысяч рублей.

Фото: Infinix

Девайс оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2436 пикселей, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью в 1300 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Также гаджет работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.

Ко всему прочему, Infinix ZERO 40 5G получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Что касается камер, то смартфон получит три объектива: основной на 108 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный на 50 МП и фронтальный на 50 МП.

Гаджет будет поддерживать обновления операционной системы Android вплоть до 16-й версии. Ещё производитель обещает выпускать патчи на протяжении трёх лет.