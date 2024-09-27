Что нужно знать про обновление 5.1 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 27 сентября, разработчики Genshin Impact провели традиционную прямую трансляцию, посвящённую деталям обновления 5.1, первого расширения огненного региона Натлана.
Версия Genshin Impact 5.1 выйдет 9 октября 2024 года. Игроки получат доступ к следующей главе основного сюжета и новому персонажу Шилонен, а также ряду новых заданий и механик.
Видео доступно на YouTube-канале Gaming with Abyss. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новый персонаж — Шилонен
В этот раз авторы добавят в игру только одного нового играбельного персонажа — известного кузнеца из племени Детей Эха по имени Шилонен, которая увлекается музыкой и передвигается на роликах.
Это будет пятизвёздочный персонаж гео-стихии, которая сражается одноручным мечом и умеет перемещаться в открытом мире в виде леопарда, в том числе по стенам. В бою Шилонен даёт усиления большинству стихий и будет хорошим саппортом — её сравнивают с Кадзухой.
Фото: HoYoverse
Баннеры Genshin Impact 5.1
Как обычно, параллельно будет доступно по две ивентовых молитвы с пятизвёздочными персонажами.
- первая фаза (с 9 по 29 октября) — Шилонен и реран Тиори;
- вторая фаза (с 29 октября по 19 ноября) — повторы Нахиды и Ху Тао.
Параллельно будут открыты молитвы с сигнатурным оружием этих героев, в том числе нового пятизвёздочного меча, идеально подходящего Шилонен.
Фото: HoYoverse
Квесты и события в версии 5.1
После выхода обновления игроки получат доступ к двум следующим актам основного сюжета — путешественники познакомятся с Ситлани и Орононом, а также вновь увидят противостояние Мавуики и Капитано. Кроме того, в игре появится сюжетное задание, посвящённое новому персонажу Шилонен.
Разработчики также напомнили, что за прохождение актуального контента (сюжет, квесты Натлана, ивенты и исследование мира) в версиях 5.1 и 5.2 можно будет получить дополнительные награды в виде камней истока и ресурсов.
Фото: HoYoverse
Главное временное событие версии 5.1 будет посвящено празднику Сабзеруз в Сумеру, дню рождения божества Нахиды. В ходе ивента можно будет бесплатно получить 4-звёздочного персонажа Кандакию.
Также по ходу версии будут доступны следующие ивенты:
- поиск и охота на монстров с Шилонен;
- поиск сокровищ в Натлане;
- сокровища Ли Бэня;
- новый режим в карточной игре.
Фото: HoYoverse
Другие нововведения
В игре также появится новый босс, необходимый для прокачки Шилонен. Помимо этого, Genshin Impact получит несколько небольших обновлений для удобства игрового процесса:
- в Витой Бездне теперь можно будет пропустить 9–10-й этажи, если в прошлый раз вы прошли все следующие уровни;
- добавлен калькулятор материалов улучшения, который сразу показывает, что нужно для прокачки героя;
- добавлены различные мелкие улучшения меню.
Также по ходу стрима разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы — их можно увидеть и применить в нашем отдельном материале.