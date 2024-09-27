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«Соболезную»: курс валюты Hamster Kombat обрушился

«Соболезную»: курс валюты Hamster Kombat обрушился
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26 сентября в 15:00 мск состоялся листинг монет из кликера Hamster Kombat. Теперь пользователи могут конвертировать все свои заработанные монеты в криптовалюту HMSTR и продать её на бирже.

Однако за сутки курс валюты HMSTR обрушился более чем в два раза. Если в начале листинга стоимость одной монеты составляла $ 0,01, то сейчас цена опустилась до $ 0,006.

Фото: Bybit

Игроки, которые не успели обменять валюту в день листинга, начали массово жаловаться на разработчиков. Геймеры обвиняют авторов проекта в мошенничестве, поскольку их и так небольшие заработанные суммы обесценились ещё больше.

Напомним, второй сезон Hamster Kombat стартует в октябре. В этом же месяце игра получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр. В ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat.

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