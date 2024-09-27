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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) со стрима по версии 5.1 — как получить 300 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.1 — авторы раздают по 300 примогемов
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Создатели Genshin Impact показали три промокода с подарками для игроков в рамках прямой трансляции 27 сентября, посвящённой большому обновлению 5.1.

Версия 5.1 будет доступна игрокам с 9 октября 2024 года, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока (донатная валюта) и какой-то игровой ресурс.

  • XSME6NV4GX2Z — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • KALF66CLGXKM — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • PT5WP6D5GXJ9 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до утра 28 сентября, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

Узнать про все геймплейные нововведения версии 5.1 можно на этой страничке.

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