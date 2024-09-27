Двукратный чемпион The International присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2

Израильский киберспортсмен Нета 33 Шапира стал новым игроком состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Игрок, который стал чемпионом топ-турнира The International 2024 по Dota 2 в составе Team Liquid, в «тундре» займёт позицию Романа RAMZES666 Кушнарёва, покинувшего ростер команды.

Кто ещё присоединится к коллективу, пока неизвестно. На текущий момент в составе Tundra Esports официально числятся только Эдгар 9Class Налтакян и Мэтью Whitemon Филмон.

По слухам, одним из новичков ростера Tundra Esports также может стать российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко, ранее выступавший за BetBoom Team.