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Двукратный чемпион The International присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2

Двукратный чемпион The International присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2
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Израильский киберспортсмен Нета 33 Шапира стал новым игроком состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Игрок, который стал чемпионом топ-турнира The International 2024 по Dota 2 в составе Team Liquid, в «тундре» займёт позицию Романа RAMZES666 Кушнарёва, покинувшего ростер команды.

Кто ещё присоединится к коллективу, пока неизвестно. На текущий момент в составе Tundra Esports официально числятся только Эдгар 9Class Налтакян и Мэтью Whitemon Филмон.

По слухам, одним из новичков ростера Tundra Esports также может стать российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко, ранее выступавший за BetBoom Team.

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