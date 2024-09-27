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Сын Стивена Спилберга назвал любимую игру своего отца

Сын Стивена Спилберга назвал любимую игру своего отца
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Авторы канала MinnMax записали подкаст вместе с Максом Спилбергом — сыном культового режиссёра Стивена Спилберга («Парк юрского периода», «Индиана Джонс»). Старший ребёнок в семье постановщика связал свою жизнь с игровой индустрией: он работал над Assassin’s Creed: Unity и основал студию Fuzzybot.

В ходе разговора с ведущими Макс Спилберг рассказал, что его отец обожает серию Call of Duty и предпочитает играть на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале MinnMax. Права на видео принадлежат MinnMax.

Он заядлый ПК-геймер, и это нас связывает… Он всегда выбирает Call of Duty. Я регулярно пытаюсь заставить его попробовать Uncharted, мол, «это же твой Индиана Джонс, тебе понравится». Однако он отвечает: «Не могу с геймпадом, мне комфортнее с клавиатурой и мышью».

На данный момент Стивен Спилберг работает над фильмом про НЛО под названием The Dish. Премьера в мировом прокате состоится 15 мая 2026 года.

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