Линейка флагманов Xiaomi 14T выйдет в России 3 октября

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Компания Xiaomi объявила, что флагманская линейка смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro выйдет в России уже 3 октября. Предзаказы на устройства уже стартовали у ряда отечественных ритейлеров: в «МТС» и «М.Видео-Эльдорадо».

Фото: Xiaomi

Характеристики Xiaomi 14T:

экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц, максимальная яркость 4000 нит;

6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц, максимальная яркость 4000 нит; процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra;

MediaTek Dimensity 8300 Ultra; камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная);

50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная); батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт;

5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт; операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS.

Характеристики Xiaomi 14T Pro:

экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2172x1220, частота обновления 144 Гц, максимальная яркость 4000 нит;

6,67 дюйма, AMOLED, 2172x1220, частота обновления 144 Гц, максимальная яркость 4000 нит; процессор: MediaTek Dimensity 9300+;

MediaTek Dimensity 9300+; камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная);

50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная); батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт;

5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт; операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS.

Стоимость Xiaomi 14T в минимальной комплектации составит 49 тыс. рублей, а Xiaomi 14T Pro — 71 тыс. рублей.