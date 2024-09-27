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Xiaomi 14T (Сяоми 14Т): характеристики, дата выхода в России, цена

Линейка флагманов Xiaomi 14T выйдет в России 3 октября
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Компания Xiaomi объявила, что флагманская линейка смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro выйдет в России уже 3 октября. Предзаказы на устройства уже стартовали у ряда отечественных ритейлеров: в «МТС» и «М.Видео-Эльдорадо».

Фото: Xiaomi

Характеристики Xiaomi 14T:

  • экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц, максимальная яркость 4000 нит;
  • процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra;
  • камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная);
  • батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт;
  • операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS.

Характеристики Xiaomi 14T Pro:

  • экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2172x1220, частота обновления 144 Гц, максимальная яркость 4000 нит;
  • процессор: MediaTek Dimensity 9300+;
  • камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная);
  • батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт;
  • операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS.

Стоимость Xiaomi 14T в минимальной комплектации составит 49 тыс. рублей, а Xiaomi 14T Pro — 71 тыс. рублей.

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