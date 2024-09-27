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Умерла актриса Мэгги Смит, профессор Макгонагалл из «Гарри Поттера»

Умерла актриса Мэгги Смит, профессор Макгонагалл из «Гарри Поттера»
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Журналисты издания BBC сообщили о смерти актрисы Мэгги Смит. Ей было 89 лет. Причина кончины Смит пока не раскрывается.

Актриса наиболее известна по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер».

Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Будучи очень скрытным человеком, она провела последний день жизни с друзьями и семьёй. У неё остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки.

За свою карьеру Мэгги Смит снялась в огромном количестве фильмов. Среди них: «Действуй, сестра 2», «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается», «Леди в фургоне», «Путешествия с моей тётей» и так далее.

Ко всему прочему, звезда обладает двумя «Оскарами» за фильмы «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель».

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