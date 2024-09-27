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Вышел трейлер документального сериала «Земля виноделов» — премьера 30 сентября

Вышел трейлер документального сериала «Земля виноделов» — премьера 30 сентября
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Вышел трейлер документального сериала «Земля виноделов». Проект расскажет о феномене современного российского виноделия, а также покажет, как и кем производится данный напиток в стране.

Видео доступно на YouTube-канале «Земля виноделов». Права на видео принадлежат ivanvdovin.

Героями сериала выступили Егор Дружинин и Денис Симачёв, которые заключили пари и отправились в поездку на юг России, где расположились винодельни, чтобы составить карту вин нашей страны. Шоу погрузит зрителей в атмосферу утончённой эстетики с потрясающими пейзажами. Режиссёром выступил Иван Вдовин («Голоса Арктики»).

Премьера шоу «Земля виноделов» состоится в онлайн-кинотеатре Premier и на площадке RUTUBE уже 30 сентября.

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