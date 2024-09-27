Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Alliance вернулась на про-сцену Dota 2 с новым составом

Alliance вернулась на про-сцену Dota 2 с новым составом
Комментарии

Шведский киберспортивный клуб Alliance анонсировал новый состав по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.

После практически годового отсутствия на про-сцене «Доты» клуб вернулся с новым составом. «Альянс» подписал стак Dandelions, выступавший на небольших онлайн-соревнованиях и квалификациях к крупным турнирам в прошлом сезоне.

Состав Alliance по Dota 2:

  • Лаша Nande Нарсия;
  • Фабиан Mo13ei Кнер;
  • Никита Palantimos Гринкевич;
  • Сакис dEsire Карцамбас;
  • Иван Kidaro Бондарёв;
  • Джонатан Loda Берг (тренер).

Первым турниром, на котором выступит новый состав Alliance, станет LAN-чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

Материалы по теме
Фото
Клуб Alliance провёл ребрендинг — CEO организации сообщил о работе над составом по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android