Екатерина Мизулина призвала не блокировать Discord в России

За последние несколько недель пользователи Discord из России стали часто жаловаться на перебои в работе платформы. Также ряд отечественных СМИ сообщили, что сервис могут заблокировать в стране уже в ближайшие дни.

Теперь ситуацию прокомментировала Екатерина Мизулина. Глава «Лиги безопасного интернета» призвала власти не ограничивать доступ к Discord в России.

Discord очень активно используется на СВО. Есть отдельные закрытые конференции для просмотра видео с дронов и другого оборудования. «Дискорд» даёт самую качественную картинку. Без пикселей. Нет ни одного аналога на текущий момент. Бан платформы был бы ошибкой.

На данный момент дальнейшая судьба сервиса в стране остаётся неизвестной.