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Состоялась премьера фильма ужасов «Затерянное место» с Холли Берри

Состоялась премьера фильма ужасов «Затерянное место» с Холли Берри
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27 сентября состоялась мировая премьера хоррора «Затерянное место» с Холли Берри («Идеальный незнакомец», «Джон Уик 3») в главной роли. Вероятно, картина доберётся и до кинотеатров России, однако точная дата пока не раскрывается.

Лента рассказывает о матери двоих сыновей, которая защищает их от неизвестного зла. Для этого все члены семьи связываются верёвками — но когда один из мальчиков задаётся вопросом, реально ли зло, и снимает их, начинается борьба за выживание.

Также в актёрский состав вошли Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Б. Дженкинс, Перси Даггс IV и другие. Режиссёром выступил Александр Ажа («Девятая жизнь Луи Дракса»).

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