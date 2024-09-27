Состоялась премьера фильма ужасов «Затерянное место» с Холли Берри

27 сентября состоялась мировая премьера хоррора «Затерянное место» с Холли Берри («Идеальный незнакомец», «Джон Уик 3») в главной роли. Вероятно, картина доберётся и до кинотеатров России, однако точная дата пока не раскрывается.

Лента рассказывает о матери двоих сыновей, которая защищает их от неизвестного зла. Для этого все члены семьи связываются верёвками — но когда один из мальчиков задаётся вопросом, реально ли зло, и снимает их, начинается борьба за выживание.

Также в актёрский состав вошли Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Б. Дженкинс, Перси Даггс IV и другие. Режиссёром выступил Александр Ажа («Девятая жизнь Луи Дракса»).