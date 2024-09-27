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Бюджет мультфильма «Дикий робот» в разы меньше «Головоломки 2» и «Гадкого я 4»

Бюджет мультфильма «Дикий робот» в разы меньше «Головоломки 2» и «Гадкого я 4»
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27 сентября в мировом прокате состоялась премьера мультфильма «Дикий робот» от студии Dreamworks. Оказалось, что бюджет анимационной ленты составил $ 78 млн — это значительно меньше «Головоломки 2» ($ 200 млн), «Гадкого я 4» ($ 100 млн) и «Кунг-фу Панды 4» ($ 85 млн).

Мультфильм получил множество восторженных отзывов от критиков. Вероятно, авторы отобьют бюджет проекта за несколько дней показов.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Анимационная картина также доберётся до России неофициальными способами — соответствующий анонс уже появился на сайтах отечественных кинотеатров.

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