Звезда «Титаника» Кейт Уинслет не расстраивалась из-за проигрышей на «Оскаре»

Кейт Уинслет («Титаник», «Дивергент») стала гостем нового выпуска подкаста Happy Sad Confused. В ходе разговора актриса поделилась, что никогда не расстраивалась из-за проигрышей на «Оскаре».

По словам Уинслет, давление в своей карьере она испытывает только из-за того, что ей приходится постоянно расти и учиться.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Джошу Горовицу.

Нет, это совсем не груз на плечах. Я до сих пор не могу поверить, что мне удалось сделать эту работу, построить эту карьеру, познакомиться с некоторыми необыкновенными людьми и при этом продолжать учиться.

Всего Кейт Уинслет за свою карьеру была номинирована на «Оскар» семь раз. Заветную награду в категории «лучшая женская роль» актриса получила в 2009 году за фильм «Чтец».