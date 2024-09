Раскрыты первые детали Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima

В конце сентября студия Sucker Punch анонсировала Ghost of Yotei — продолжение сверхпопулярной игры про самурая Дзина Сакая Ghost of Tsushima. В связи с этим авторы тайтла раскрыли первые детали проекта в разговоре с изданием The New York Times.

Разработчики заявили, что не хотят повторять ошибки оригинала. Ghost of Tsushima часто критиковалась за повторяющийся контент в открытом мире, поэтому в следующей игре команда постарается достичь «правильного баланса».

Ко всему прочему, создатели упомянули, что в первой части присутствовали некие элементы выбора и последствий. В новой игре авторы обещают углубить данную систему.

Релиз Ghost of Yotei состоится в 2025 году на PS5. Игра также наверняка позже выйдет и на ПК.