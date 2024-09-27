Мэрил Стрип сыграет в сериале «Поправки» по роману Джонатана Франзена

Как сообщают журналисты издания Variety, Мэрил Стрип («Крамер против Крамера», «Охотник на оленей») сыграет в сериале «Поправки». Какую именно роль актриса исполнит в шоу, пока неизвестно.

Грядущий проект основан на одноимённом романе Джонатана Франзена. Писатель сам работает над сценарием адаптации и выступает её исполнительным продюсером.

Роман «Поправки» был опубликован в 2001 году. В нём рассказывается история семьи Ламбертов. Пожилые супруги пытаются отпраздновать рождество в кругу своих трёх взрослых детей из-за ухудшающегося здоровья отца. Действия разворачиваются на Среднем Западе в США 1990-х.

Сроки и дата премьера адаптации пока не раскрываются.