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Мэрил Стрип сыграет в сериале «Поправки» по роману Джонатана Франзена

Мэрил Стрип сыграет в сериале «Поправки» по роману Джонатана Франзена
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Как сообщают журналисты издания Variety, Мэрил Стрип («Крамер против Крамера», «Охотник на оленей») сыграет в сериале «Поправки». Какую именно роль актриса исполнит в шоу, пока неизвестно.

Грядущий проект основан на одноимённом романе Джонатана Франзена. Писатель сам работает над сценарием адаптации и выступает её исполнительным продюсером.

Роман «Поправки» был опубликован в 2001 году. В нём рассказывается история семьи Ламбертов. Пожилые супруги пытаются отпраздновать рождество в кругу своих трёх взрослых детей из-за ухудшающегося здоровья отца. Действия разворачиваются на Среднем Западе в США 1990-х.

Сроки и дата премьера адаптации пока не раскрываются.

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