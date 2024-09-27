Анонсированы флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra

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Компания Samsung анонсировала линейку своих флагманских планшетов, которая включает в себя два устройства: Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra. Девайсы уже доступны для предзаказа и у российских ритейлеров.

Фото: Samsung

Характеристики Samsung Galaxy Tab S10+:

экран: 12,4 дюйма, AMOLED, разрешение 2800x1752, частота обновления 120 Гц;

12,4 дюйма, AMOLED, разрешение 2800x1752, частота обновления 120 Гц; процессор: MediaTek Dimensity 9300+;

MediaTek Dimensity 9300+; камеры: 13 Мп (основная), 8 Мп (основная) и 12 Мп (фронтальная);

13 Мп (основная), 8 Мп (основная) и 12 Мп (фронтальная); батарея: 10090 мА/ч с проводной зарядкой на 45 Вт;

10090 мА/ч с проводной зарядкой на 45 Вт; операционная система: Android 14.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Ultra:

экран: 14,6 дюйма, AMOLED, разрешение 2960x1848, частота обновления 120 Гц;

14,6 дюйма, AMOLED, разрешение 2960x1848, частота обновления 120 Гц; процессор: MediaTek Dimensity 9300+;

MediaTek Dimensity 9300+; камеры: 13 Мп (основная), 8 Мп (основная), 12 Мп (фронтальная) и 12 Мп (фронтальная);

13 Мп (основная), 8 Мп (основная), 12 Мп (фронтальная) и 12 Мп (фронтальная); батарея: 11200 мА/ч с проводной зарядкой на 45 Вт;

11200 мА/ч с проводной зарядкой на 45 Вт; операционная система: Android 14.

Цены на Samsung Galaxy Tab S10 начинаются от 105 тыс. рублей, а на S10 Ultra — от 126 тыс. рублей.