Анонсированы флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra
Компания Samsung анонсировала линейку своих флагманских планшетов, которая включает в себя два устройства: Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra. Девайсы уже доступны для предзаказа и у российских ритейлеров.
Фото: Samsung
Характеристики Samsung Galaxy Tab S10+:
- экран: 12,4 дюйма, AMOLED, разрешение 2800x1752, частота обновления 120 Гц;
- процессор: MediaTek Dimensity 9300+;
- камеры: 13 Мп (основная), 8 Мп (основная) и 12 Мп (фронтальная);
- батарея: 10090 мА/ч с проводной зарядкой на 45 Вт;
- операционная система: Android 14.
Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Ultra:
- экран: 14,6 дюйма, AMOLED, разрешение 2960x1848, частота обновления 120 Гц;
- процессор: MediaTek Dimensity 9300+;
- камеры: 13 Мп (основная), 8 Мп (основная), 12 Мп (фронтальная) и 12 Мп (фронтальная);
- батарея: 11200 мА/ч с проводной зарядкой на 45 Вт;
- операционная система: Android 14.
Цены на Samsung Galaxy Tab S10 начинаются от 105 тыс. рублей, а на S10 Ultra — от 126 тыс. рублей.
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