В новый состав BetBoom Team по Dota 2 вошли Кийотака и Катаоми
Российский киберспортивный клуб BetBoom Team представил обновлённый состав по Dota 2 перед стартом сезона-2024/2025.
В основной ростер вернулся Иван Pure Москаленко, новым мидером станет kiyotaka, а место TORONTOTOKYO на «пятёрке» занял Kataomi, ранее выступавший за Entity и Cloud9.
Напомним, ранее TORONTOTOKYO и gpk решили взять паузу в карьере, а Егор Saika Григоренко был выставлен на трансфер.
Новый состав BetBoom Team по Dota 2:
- Иван Pure Москаленко;
- Глеб kiyotaka Зырянов;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Виталий Save- Мельник;
- Владислав Kataomi` Семёнов;
- Анатолий boolk Иванов (тренер).
Вероятно, обновлённая пятёрка дебютирует на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 в столице Сербии. Он пройдёт с 19 по 26 октября.
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