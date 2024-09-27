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BetBoom Team анонсировала новый состав по Dota 2 с Pure и Save

В новый состав BetBoom Team по Dota 2 вошли Кийотака и Катаоми
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Российский киберспортивный клуб BetBoom Team представил обновлённый состав по Dota 2 перед стартом сезона-2024/2025.

В основной ростер вернулся Иван Pure Москаленко, новым мидером станет kiyotaka, а место TORONTOTOKYO на «пятёрке» занял Kataomi, ранее выступавший за Entity и Cloud9.

Напомним, ранее TORONTOTOKYO и gpk решили взять паузу в карьере, а Егор Saika Григоренко был выставлен на трансфер.

Новый состав BetBoom Team по Dota 2:

  • Иван Pure Москаленко;
  • Глеб kiyotaka Зырянов;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi` Семёнов;
  • Анатолий boolk Иванов (тренер).

Вероятно, обновлённая пятёрка дебютирует на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 в столице Сербии. Он пройдёт с 19 по 26 октября.

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