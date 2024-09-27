В новый состав BetBoom Team по Dota 2 вошли Кийотака и Катаоми

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team представил обновлённый состав по Dota 2 перед стартом сезона-2024/2025.

В основной ростер вернулся Иван Pure Москаленко, новым мидером станет kiyotaka, а место TORONTOTOKYO на «пятёрке» занял Kataomi, ранее выступавший за Entity и Cloud9.

Напомним, ранее TORONTOTOKYO и gpk решили взять паузу в карьере, а Егор Saika Григоренко был выставлен на трансфер.

Новый состав BetBoom Team по Dota 2:

Иван Pure Москаленко;

Глеб kiyotaka Зырянов;

Матвей MieRo Васюнин;

Виталий Save- Мельник;

Владислав Kataomi` Семёнов;

Анатолий boolk Иванов (тренер).

Вероятно, обновлённая пятёрка дебютирует на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 в столице Сербии. Он пройдёт с 19 по 26 октября.