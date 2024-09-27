Мартин Saksa Саздов присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»
Македонский киберспортсмен Мартин Saksa Саздов вернулся в активный состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся на странице клуба в социальной сети.
Сакса находился в запасе Tundra Esports больше года. При этом киберспортсмен выступил на The International 2024 в составе команды в качестве замены для российского игрока Эдгара 9Class Налтакяна. Вместе с македонцем «тундра» заняла третье место на главном турнире года по «Доте». Теперь Саздов полноценно присоединился к Tundra Esports.
Состав Tundra Esports по «Доте»:
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
По слухам, первую позицию в составе займёт российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко.
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