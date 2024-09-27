Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мартин Saksa Саздов присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»

Мартин Saksa Саздов присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»
Комментарии

Македонский киберспортсмен Мартин Saksa Саздов вернулся в активный состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся на странице клуба в социальной сети.

Сакса находился в запасе Tundra Esports больше года. При этом киберспортсмен выступил на The International 2024 в составе команды в качестве замены для российского игрока Эдгара 9Class Налтакяна. Вместе с македонцем «тундра» заняла третье место на главном турнире года по «Доте». Теперь Саздов полноценно присоединился к Tundra Esports.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

По слухам, первую позицию в составе займёт российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко.

Материалы по теме
Двукратный чемпион The International присоединился к составу Tundra Esports по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android