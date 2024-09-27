Мартин Saksa Саздов присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»

Македонский киберспортсмен Мартин Saksa Саздов вернулся в активный состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся на странице клуба в социальной сети.

Сакса находился в запасе Tundra Esports больше года. При этом киберспортсмен выступил на The International 2024 в составе команды в качестве замены для российского игрока Эдгара 9Class Налтакяна. Вместе с македонцем «тундра» заняла третье место на главном турнире года по «Доте». Теперь Саздов полноценно присоединился к Tundra Esports.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

По слухам, первую позицию в составе займёт российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко.