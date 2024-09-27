L1GA TEAM прошла на топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

Команда L1GA TEAM прошла на топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 через квалификации Восточной Европы.

Первое место в отборочных Восточной Европы заняла L1GA TEAM, обыгравшая в гранд-финале состав 1win, который выступал на международном чемпионате The International 2024.

Состав L1GA TEAM по «Доте»:

Александр v1olent Пак;

Мирас Mirage` Мутанов;

Альберт alberkaaa Черноиванов;

Иван OneJey Живицкий;

Никита Panto Балаганин;

Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.