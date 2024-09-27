L1GA TEAM прошла на топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»
Команда L1GA TEAM прошла на топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 через квалификации Восточной Европы.
Первое место в отборочных Восточной Европы заняла L1GA TEAM, обыгравшая в гранд-финале состав 1win, который выступал на международном чемпионате The International 2024.
Состав L1GA TEAM по «Доте»:
- Александр v1olent Пак;
- Мирас Mirage` Мутанов;
- Альберт alberkaaa Черноиванов;
- Иван OneJey Живицкий;
- Никита Panto Балаганин;
- Александр Nofear Чурочкин (тренер).
Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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