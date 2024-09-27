Игрок OG выступит на замене у NAVI на турнире PGL Wallachia S2 по «Доте»

Украинская команда Natus Vincere выступит на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с тремя заменами в составе.

Помимо Мирослава BOOM Бицана и Клемента Puppey Иванова, которые присоединились к NAVI в качестве стенд-инов на начало сезона, в рамках румынского чемпионата за «рождённых побеждать» также сыграет 19-летний Божидар bzm Богданов, находящийся в запасе клуба OG. Болгарский игрок заменит «мидера» Сүхбата sanctity- Отгондаваа, который не смог вовремя получить визу.

Состав NAVI на PGL Wallachia S2 по «Доте»:

Артём Yuragi Голубев;

Божидар bzm Богданов (замена);

Мирослав BOOM Бицан (замена);

Бакыт W_Zayac Эмилжанов;

Клемент Puppey Иванов (замена);

Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.