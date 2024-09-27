Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игрок OG выступит на замене у NAVI на турнире PGL Wallachia S2 по «Доте»

Игрок OG выступит на замене у NAVI на турнире PGL Wallachia S2 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская команда Natus Vincere выступит на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с тремя заменами в составе.

Помимо Мирослава BOOM Бицана и Клемента Puppey Иванова, которые присоединились к NAVI в качестве стенд-инов на начало сезона, в рамках румынского чемпионата за «рождённых побеждать» также сыграет 19-летний Божидар bzm Богданов, находящийся в запасе клуба OG. Болгарский игрок заменит «мидера» Сүхбата sanctity- Отгондаваа, который не смог вовремя получить визу.

Состав NAVI на PGL Wallachia S2 по «Доте»:

  • Артём Yuragi Голубев;
  • Божидар bzm Богданов (замена);
  • Мирослав BOOM Бицан (замена);
  • Бакыт W_Zayac Эмилжанов;
  • Клемент Puppey Иванов (замена);
  • Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Организаторы PGL Wallachia S2 по «Доте» представили обновлённый состав участников
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android