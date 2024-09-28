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Team Spirit вылетела с топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2

Team Spirit вылетела с топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2
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Российская Team Spirit завершила своё выступление в рамках чемпионата BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2.

В первом раунде плей-офф «спириты» столкнулись с европейской G2 Esports. Команда Ильи m0NESY Осипова одолела «драконов» со счётом 2:0, выбив коллектив из России с турнира в Копенгагене.

CS 2. BLAST Premier: Fall Final 2024 . 1/4 финала
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 0
Team Spirit

В итоге Team Spirit остановилась на 5-6-м месте и заработала $ 20 тыс. Что касается G2 Esports, в полуфинале чемпионата команда встретится с Team Vitality.

Топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс.

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