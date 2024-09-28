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Расписание игр BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 на 28 сентября (БЛАСТ по КС)

Расписание полуфиналов топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Stirke 2
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Сегодня, 28 сентября, продолжится плей-офф чемпионата BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.

В рамках второго дня основной стадии соревнования состоятся полуфиналы, победители которых пройдут в гранд-финал, а проигравшие покинут турнир. Игры пройдут в формате «до двух побед».

Расписание матчей BLAST Fall Final 2024 по CS2 на 28 сентября, субботу:

  • 17:00. Полуфинал, Team Vitality (Европа) — G2 Esports (Европа);
  • 20:00. Полуфинал, Natus Vincere (Украина) — FaZe Clan (Европа).

Топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс.

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