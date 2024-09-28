Джоан Роулинг и Эмма Стоун почтили память Мэгги Смит, звезды «Гарри Поттера»

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, больше всего известной по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер». Об этом сообщили родственницы артистки, ей было 89 лет.

Спустя несколько часов на ситуацию отреагировала Джоан Роулинг, создательница вселенной. Она коротко прокомментировала произошедшее, отметив, что всегда считала Мэгги бессмертным человеком.

Почему-то я думала, что она будет жить вечно. Покойся с миром, дама Мэгги Смит.

Своё почтение также высказала Эмма Стоун, исполнительница роли Гермионы Грейнджер.

Когда я была моложе, я понятия не имела о легендарности Мэгги – женщине, с которой мне посчастливилось разделить часть жизни. Только когда я стала взрослой, я начала понимать, что разделяла экран с истинным воплощением величия. Она была настоящей, честной, забавной и уважающей себя. Мэгги, [в Хогвартсе] было много профессоров-мужчин, и, ей-богу, вы могли постоять за себя. Спасибо за вашу доброту. Я буду очень скучать.

За свою карьеру Мэгги Смит снялась в огромном количестве фильмов. Среди них: «Действуй, сестра 2», «Отель «Мэриголд», Заселение продолжается», «Леди в фургоне», «Путешествия с моей тётей» и множество других картин.