Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Граф Монте-Кристо» в России превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Граф Монте-Кристо» в России превысили 100 млн рублей
Комментарии

28 сентября сборы фильма «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма в России превысили 100 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 19-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»). Режиссёрами ленты выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные по недавней дилогии «Три мушкетёра».

Материалы по теме
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android