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Вышел русский трейлер второго сезона сериала The Last of Us

Вышел русский трейлер второго сезона сериала The Last of Us
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Вышел дублированный трейлер второго сезона сериала The Last of Us. В видео демонстрируются главные герои продолжения, орда заражённых и другие кадры.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на игре The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. К своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи, к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в первой половине 2025 года в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата пока не раскрывается.

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